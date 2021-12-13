Польский регулятор запустил проверку в отношении работы с личными данными компанией Apple

ВАРШАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши запустило проверку в отношении работы с личными данными компанией Apple. Об этом польский антимонопольный регулятор сообщил в понедельник на своем официальном сайте.

"При использовании мобильных устройств мы очень часто предоставляем информацию о вашей активности в интернете, включая ваши личные данные, которые затем используются для представления нам персонализированной рекламы. Информация о нас может собираться и передаваться другим лицам как разработчиками приложений, так и авторами операционных систем. Глава UOKiK инициировал процедуру проверки в связи с изменением политики конфиденциальности и обработки персональных данных на устройствах Apple. Это относится ко всем продуктам со следующими операционными системами: iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 и их более поздними версиями", - указано в сообщении.

"Действия цифровых гигантов - вызов антимонопольным ведомствам по всему миру. В ходе нашего разбирательства мы хотим проверить, могут ли действия Apple быть нацелены на устранение конкурентов на рынке персонализированных рекламных услуг, чтобы лучше продавать свои собственные услуги", - цитирует пресс-служба слова главы UOKiK Томаша Хрустного.

Как подчеркнули в UOKiK проверка ведется по делу, а не в отношении конкретных предпринимателей. Цель деятельности - проверить, может ли в данном случае иметь место ограничение конкуренции.

Как подчеркнули в UOKiK, введенные Apple ранее изменения расширили обязательства относительно необходимости получения приложениями согласия на отслеживание активности пользователей. "На практике это означает, что в операционных системах iOS возможность получения личных данных для отправки персонализированной рекламы сторонними приложениями значительно ограничена. Однако это не означает, что информация о пользователях больше не собирается и они не получают персонализированную рекламу", - указал польский антимонопольный регулятор.

"В то же время появились сомнения в том, что правила, установленные Apple, не направлены на продвижение собственного рекламного сервиса Apple Search Ads, что может нарушать правила конкуренции", - указало управление.