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Бизнес-омбудсмен Москвы выступила за перевод юридического адреса в электронный формат

Среди возможных каналов коммуникации Татьяна Минеева назвала личный кабинет ФНС и портал госуслуг

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Юридический адрес российского бизнеса необходимо перевести в электронный формат, отменив необходимость наличия физических помещений. Такое мнение выразила ТАСС в понедельник уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Предлагаем отменить необходимость наличия физических помещений для так называемого юридического адреса, перевести понятие "юридический адрес" в электронный формат юридически значимого канала коммуникации с субъектом предпринимательства", - сказала она в ходе рабочей поездки в Ташкент.

Среди возможных каналов коммуникации столичный бизнес-омбудсмен назвала личный кабинет Федеральной налоговой службы России и портал госуслуг.

Минеева считает данное предложение, инициированное бизнес-сообществом, "ключевой инициативой, требующей поддержки на федеральном уровне".

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