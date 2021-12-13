Доходы "Газпрома" от экспорта газа за 10 месяцев выросли более чем вдвое

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января - октября 2021 года увеличились более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $39,58 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос на 5,7% и достиг 171,5 млрд куб. м.

В октябре 2021 года "Газпром" снизил экспорт на 9,3% по сравнению с сентябрем - до 13,9 млрд куб. м. При этом в стоимостном выражении экспорт газа увеличился на 30,8%, до $6,17 млрд.

Как свидетельствуют данные ФТС, в октябре 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до $443,5 за 1 тыс. куб. м против $308 за 1 тыс. куб. в сентябре и $282,4 за 1 тыс. куб. м в августе 2021 года.

Ранее по итогам закрытого вебинара по европейскому рынку газа сообщалось, что "Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа в 2021 году до $295-330 с ранее ожидаемых $269,6 за 1 тыс. куб. м. Ожидается, что экспорт "Газпрома" в 2021 году в Европу превысит 183 млрд кубометров газа, что на 6 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.