Владимира Кириенко назначили гендиректором VK

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. Об этом говорится в сообщении компании.

VK Company Limited сообщила, что совет директоров проголосовал единогласно за назначение Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Это решение вступает в силу немедленно. Кириенко на этом посту сменит Бориса Добродеева, который в начале месяца после изменения акционерной структуры компании "МФ Технологии" сообщил о намерении покинуть позицию гендиректора VK.

В свою очередь Владимир Кириенко отметил, что компания продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей. "Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании", - приводятся в сообщении его слова.

В компании отметили, что у Кириенко обширный опыт прямых инвестиций в компании РФ и IT-бизнес. С 2017 года он занимал должность первого вице-президента "Ростелекома", с 2016 по 2017 год был старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. Кириенко до прихода в "Ростелеком" был председателем совета директоров ООО "Капитал" с 2011 года, а с 2008 по 2011 год - председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка.