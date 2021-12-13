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Глава МИД ФРГ назвала причину приостановки сертификации оператора "Северного потока - 2"

По словам Анналены Бербок, он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2" в свете того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики.

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"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling) и других вопросов устройства [компании]", - сказала она в понедельник по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Так Бербок ответила на прямой вопрос, какая инстанция признала проект не соответствующим нормам ЕС.

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