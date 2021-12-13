Трутнев сообщил, что Минэнерго к концу января рассмотрит варианты энергоснабжения Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ до 25 января рассмотрит варианты энергообеспечения Камчатского края. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"С точки зрения энергетики ничего хорошего пока не происходит, растет количество затрат на мазут в бюджете, ухудшается в соответствии с этим экология. Мы договорились, что до 25 января посчитает Министерство энергетики [РФ] еще раз все варианты энергоснабжения, мы просто их сравним и примем уже какое-то решение", - сказал Трутнев.

Он отметил предложение компании "Зарубежнефть" построить вторую очередь Мутновской геотермальной станции.

В 2020 году Камчатка столкнулась с дефицитом природного газа на месторождениях в регионе. В результате пришлось переводить ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в краевой столице обратно на использование завозного мазута, что повлекло дополнительные расходы на топливо в размере 1,6 млрд рублей. Для того чтобы вернуть потраченные средства, глава региона Владимир Солодов обратился к вице-премьеру Юрию Борисову по вопросу компенсации вынужденных расходов краевого бюджета.