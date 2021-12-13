Экспорт пшеницы из России за январь - октябрь снизился на 8,6%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - октябре 2021 года снизился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,76 млн тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении показатель вырос на 15,4% и составил $6, 985 млрд.

В октябре экспорт российской пшеницы в натуральном выражении снизился на 38,4% по сравнению с сентябрем - до 2,8 млн тонн, в денежном выражении - на 34,1%, до $831,1 млн. По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - октябре 2021 года вырос на 44,1% в денежном выражении и достиг $3,2 млрд. В натуральном выражении этот показатель составил 2,5 млн тонн (-7,9%).

Экспорт свежей и мороженой рыбы упал на 2,4% - до $2,3 млрд. В натуральном выражении показатель составил 1,2 млн тонн (-16,2%).