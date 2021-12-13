Россия в январе - октябре увеличила экспорт водки на 12,3%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ в январе - октябре 2021 года в денежном выражении увеличился на 12,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $127,7 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 859,7 млн декалитров, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

В октябре, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении снизился на 11% по сравнению с показателем за сентябрь и составил $17,5 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 257,41 млн декалитров, что на 4,4% меньше, чем за предыдущий месяц.