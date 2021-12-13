ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал ускорить развитие портовой инфраструктуры на Камчатке, чтобы суда, проходящие Северным морским путем (СМП), заходили в регион.

"Понятно, что Северный морской путь будет развиваться, в зависимости от того, насколько развита инфраструктура. Сейчас большую активность проявляет руководство Сахалина, они двумя руками взялись за Корсаков, нашли инвесторов, и тема модернизации порта Корсаков сейчас там идет постоянно в развитии. Точно такую же работу надо проводить на Камчатке, само по себе правительство не будет делить: сюда заходите, сюда не заходите. Суда будут заходить туда, где готовая портовая инфраструктура, где быстрая разгрузка, удобное обслуживание, бункеровка, стоянка безопасная, этим надо заниматься", - сообщил Трутнев журналистам.

Полпред отметил, что регион меняется, возникают новые объекты инфраструктуры, но отметил недостаточное число подрядных организаций, готовых работать на дальневосточных объектах.

Ранее сообщалось, что круглогодичная навигация на Северном морском пути может быть налажена к 2030 году, а объем грузопотока достигнуть 150 млн тонн. К 2035 году СМП должен стать международным транспортным коридором с грузопотоком до 160 млн тонн.

О строительстве инфраструктурных объектов

Трутнев также сообщил, что сокращение числа строящихся инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке не будет согласовано.

"В правительстве [РФ] совсем недавно обсуждался вопрос переноса целого ряда дальневосточных аэропортов дальше по срокам реализации, потому что цены возросли, и тех средств, которые выделены в программах на строительство, на все аэропорты уже не хватит. Поэтому идет сокращение, причем самое большое - по Дальнему Востоку. Согласовать с нами любое уменьшение строительства никому не удастся", - сказал Трутнев.

Полпред отметил, что на Дальнем Востоке немного квалифицированных подрядчиков, готовых строить взлетно-посадочные полосы. "И им тоже не очень хочется выделить бюджетные деньги, а потом отвечать за то, что они не будут освоены, или освоены, но взлетно-посадочные полосы не построены. Поэтому это общая ответственность, это губернатор у нас [должен] заниматься, привлекать сюда подрядные организации, создавать для них условия, поддерживать. Нам тоже надо развивать строительный комплекс", - добавил полпред.