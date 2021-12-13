"КарМани" намерена провести IPO во второй половине 2022 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "КарМани" может стать первой микрофинансовой организацией с первичным размещением акций. Процедура намечена на вторую половину 2022 года, пишет РБК.

"У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом полугодии, сформируем пул банков-организаторов и выйдем на IPO во второй половине 2022 года", - сказал основатель компании Антон Зиновьев.

По словам Антона Зиновьева, компания рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2-2,5 млрд рублей.