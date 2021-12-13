Минтруд готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России составила 46% с 2015 года, а страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 55%. Таким образом, темп роста пенсий превысил инфляцию на 9 процентных пунктов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий - 55%", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в следующем году по итогам 2021 года. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

В Минтруде пояснили, что в 2016 году в условиях высокой инфляции, которая составила 12,9% по итогам 2015 года, был принят особый порядок индексации пенсий. С начала года они были повышены на 4% и по итогам 2016 года была дополнительно осуществлена единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей всем категориям пенсионеров.

В 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому к 2024 году средний размер пенсий превысит 20 тыс. рублей. Сейчас он составляет 17 481 рублей.

В 2021 году для нивелирования высокого роста цен была произведена единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. "С учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года", - заключили в министерстве.