Бизнес-омбудсмен: инициатива об отмене НДС для гостиниц прорабатывается с властями Москвы

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Инициатива об отмене НДС для гостиничный сферы прорабатывается с правительством Москвы, после чего ее планируется направить на рассмотрение правительства РФ. Об этом сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Мы предложили упразднить НДС и оптимизировать налогообложение труда для деятельности гостиниц, поскольку данная мера дает значительный положительный экономический эффект для бюджета, в том числе за счет "обеления" бизнеса и оплаты труда. Совместно с департаментом экономической политики и развития города Москвы подготовлено финансово-экономическое обоснование. Работаем по формированию позиции Москвы для направления ее в федеральное правительство", - сказала столичный бизнес-омбудсмен в ходе рабочей поездки в Ташкент.

Минеева добавила, что инициатива призвана способствовать развитию российской туристической отрасли.

В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС предприятия общественного питания, соответствующие ряду требований, - это была инициатива бизнес-сообщества.

Согласно документу, для этого должны быть выполнены следующие условия: необходимо, чтобы сумма годового дохода организации не превышала 2 млрд рублей, удельный вес доходов за год от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составлял не менее 70%, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физических лиц, был не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте РФ.