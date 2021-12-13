Импорт мяса в Россию за 10 месяцев упал на 15,6%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Импорт мяса в Россию в январе - октября 2021 года снизился на 15,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 186,2 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении показатель упал на 6,5% - до $731,2 млн.

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 1,6% - до 198,9 тыс. тонн, при этом в денежном выражении показатель увеличился на 21,1% - до $333,9 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 10,6% в натуральном выражении - до 339,7 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост составил 16,7%, до $1 млрд.