Минтранс Литвы подготовил законопроект о запрете транзита из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. Об этом агентство BNS сообщило в понедельник.

По его информации, в законопроекте, который ведомство зарегистрировало 10 декабря, содержится предложение правительству и Сейму (парламенту) Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. Реализация этой меры предотвратит транзит удобрений белорусской компании "Беларуськалий" через территорию Литвы, указано в сообщении.