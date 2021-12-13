{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минтранс Литвы подготовил законопроект о запрете транзита из Белоруссии

По данным агентства BNS, реализация этой меры предотвратит транзит удобрений компании "Беларуськалий" через территорию страны

ВИЛЬНЮС, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. Об этом агентство BNS сообщило в понедельник.

По его информации, в законопроекте, который ведомство зарегистрировало 10 декабря, содержится предложение правительству и Сейму (парламенту) Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. Реализация этой меры предотвратит транзит удобрений белорусской компании "Беларуськалий" через территорию Литвы, указано в сообщении.

Теги
БелоруссияЛитва
Пандемия COVID-19
Перевозчики Казани попросили субсидии после снижения пассажиропотока на фоне QR-кодов
Как сообщил председатель ассоциации автотранспортных предприятий региона Сергей Темляков, эта мера поддержка нужна перевозчикам, чтобы не допустить банкротства организаций
Читать полностью