Дагестан возобновляет регулярное авиасообщение с казахстанским городом Актау

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Возобновляется регулярное авиасообщение между Дагестаном и Казахстаном, которое было приостановлено из-за ковидных ограничений. Первый рейс из Махачкалы в Актау запланирован на 25 декабря, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь аэропорта Махачкалы Сапура Магомедова.

"В Международном аэропорту Махачкалы вновь открываются рейсы в Казахстан. С 25 декабря авиакомпания Scat начнет вылеты в город Актау. В марте прошлого года из-за ковидных ограничений рейсы были приостановлены",- сказала собеседница агентства.

По ее словам, рейсы будут выполняться еженедельно, по субботам, на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.

"Расписание выглядит следующим образом: вылет из Актау в 23:10 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 22:00 по московскому времени, вылет из Махачкалы в 23:00 по московскому времени с прибытием в аэропорт Актау в 01:40 по местному времени", - добавила она.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. В настоящее время из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой.