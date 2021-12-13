"Россети" завершили реконструкцию центра питания забайкальского участка Транссиба

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию магистральной подстанции "Жирекен" в Забайкальском крае, которая обеспечивает энергоснабжение участка Транссибирской магистрали и Чернышевского района с населением 32 тыс. человек, говорится в сообщении компании.

В ходе первого этапа реконструкции на подстанции было построено новое здание общеподстанционного пункта управления, где было установлено новое оборудование, а также размещены автоматизированные рабочие места. На втором этапе был смонтирован новый щит собственных нужд переменного тока и система оперативного постоянного тока российского производства, выполнена модернизация автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и заменены устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Совокупные инвестиции в проект составили почти 300 млн рублей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.