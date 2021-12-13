В Крыму рассчитывают на участие более 140 отелей в новом этапе туристического кешбэка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что в новом этапе программы туристического кешбэка примут участие более 140 отелей и санаториев, сообщил в понедельник журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Новый этап программы туристического кешбэка начнется 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову. Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.

"Крым активно участвует в программе государственного субсидирования поездок по России, разработанной Федеральным агентством по туризму. На предыдущих этапах участвовали более 140 крымских объектов размещения, в том числе более 20 санаториев. Республика традиционно в лидерах по числу бронирований, и мы рады приветствовать новый этап туристического кешбэка. Уверен, что к программе подключатся еще больше качественных классифицированных объектов размещения, что позволит турбизнесу уверенней войти в высокий курортный сезон 2022 года", - отметил Волченко.

Программа кешбэка за туры по России была впервые запущена Ростуризмом в 2020 г. По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и представителей бизнеса. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туры и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей