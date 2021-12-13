Перевозчики Казани попросили субсидии после снижения пассажиропотока на фоне QR-кодов

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Перевозчики Казани обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой возместить убытки от падения пассажиропотока на фоне введения QR-кодов в транспорте. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель ассоциации автотранспортных предприятий республики Сергей Темляков.

"13 декабря перевозчики Казани направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Обращение подписали директора всех автотранспортных предприятия Казани", - сообщил Темляков.

В обращении перевозчики напомнили о готовности республики предоставить субсидии в случае сокращения пассажиропотока из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. "Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани. Из-за введения QR-кодов в общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала и выручка автотранспортных предприятий", - говорится в обращении, которое приводит Темляков.

Отмечается, что субсидии необходимы, чтобы не допустить банкротства автотранспортных предприятий. "Перевозчики очень ждут от вас субсидию на покрытие убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. Перевозчики Казани просят вас предусмотреть выделение субсидий из бюджета до того момента, пока не будут отменены QR-коды и полностью не восстановится пассажиропоток", - говорится в обращении.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты.