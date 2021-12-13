Свыше 45 млн рублей выделили власти Адыгеи на ремонт двух улиц Майкопа

МАЙКОП, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 45 млн рублей выделили власти Адыгеи из дорожного фонда республики на ремонт двух улиц в региональном центре. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам его инспекционной поездки на ремонтируемые объекты.

Речь идет об улицах Железнодорожная и Курганная, где специалисты меняют гравийное покрытие на асфальтобетон. "В общей сложности протяженность обоих участков составит свыше 930 м", - пояснили в пресс-службе. Специалисты установят освещение, дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят тротуары, оборудуют систему водоотведения. "Отдельное внимание уделят пешеходным переходам возле средней школы, где появятся мигающие светофоры", - сказали в пресс-службе, добавив, что на работы направлено более 48 млн рублей из дорожного фонда республики.

В свою очередь, Кумпилов распорядился изменить несколько маршрутов общественного транспорта для обеспечения доступности социальных объектов в данном районе.

Ранее в пресс-службе сообщали, что в общей сложности в республике на ремонт дорог по нацпроекту в текущем году было направлено свыше 2 млрд рублей, из которых более 1,6 млрд рублей - средства федерального бюджета.