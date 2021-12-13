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В Минтруде сообщили, что уровень безработицы в РФ снизился в октябре до 4,3%

Как сообщили в ведомстве, это самый низкий показатель за последние годы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в РФ снизился в октябре до 4,3%, показатель является самым низким за последние годы, сообщила в понедельник замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

"Уровень безработицы, по данным Росстата, за октябрь текущего года составил 4,3%. Можно сказать, что это практически за последние годы самый низкий показатель по безработице. И численность занятых граждан у нас сейчас 72,3 млн человек. Это тоже очень хороший показатель. Мы достигли, выполнили и даже перевыполнили приблизительно на 400 тыс. занятых граждан тот показатель, который был установлен президентом РФ в части восстановления занятости и восстановления рынка труда", - сообщила она на пресс-конференции на тему: "Развитие национальной системы квалификаций: итоги года".

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.

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