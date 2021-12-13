В Бундестаге считают, что "Северный поток - 2" не получит доступа к сети до сентября

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Эксперты считают, что даже в случае положительного решения о сертификации оператора "Северного потока - 2" трубопровод вряд ли получит доступ к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года. Такое мнение заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в германском Бундестаге, эксперт по внешней политике Александер граф Ламбсдорфф огласил в понедельник на пресс-конференции, которая проходит в режиме онлайн.

"Эксперты так или иначе не ожидают доступа трубопровода к сети раньше сентября 2022 года вне зависимости от исхода, даже в случае быстрого положительного развития событий. Так что этот вопрос не является актуальным на текущий день", - утверждал парламентарий.

"Свободная демократическая партия полностью привержена коалиционному договору в этом вопросе", - продолжал он. В согласованном правящей коалицией ФРГ договоре "Северный поток - 2" не упоминается, в документе лишь подчеркивается верховенство общеевропейских нормативов в вопросе энергетических проектов.

"Мы можем вести дискуссию о "Северном потоке - 2" с точки зрения различных аспектов. Но результат следующий: у нас есть завершенный инфраструктурный проект, он сейчас изучается с правовой точки зрения", - сказал Ламбсдорфф, напомнив, что процедура сертификации была приостановлена. "Федеральное сетевое агентство примет решение о том, разрешать или нет, то есть сертифицировать или нет [оператора трубопровода]. И затем Еврокомиссия будет иметь возможность это решение перепроверить", - уточнил он.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" требуется одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.