ЦБ предложил расширить инвестиционные возможности паевых инвестфондов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Банк России подготовил проект указания, направленный на расширение перечня индексов и активов для инвестиций средств паевого инвестиционного фонда (ПИФ). Одновременно с этим документ устанавливает запрет на инвестирование средств ПИФ в цифровые валюты и финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют, говорится в сообщении пресс-службы регулятора

"Банк России предлагает увеличить с 42 до 79 перечень индексов, при следовании которым лимит на инвестиции паевого инвестиционного фонда (ПИФ) в активы одного лица увеличивается с 13 до 20%. Это расширит инвестиционные возможности ПИФ и будет способствовать появлению на рынке новых продуктов. Соответствующий проект указания Банка России опубликован для оценки регулирующего воздействия", - отмечается в сообщении.

Проект указания также расширяет перечень активов, доступных для инвестиций. Так, имущество открытых ПИФ можно будет вкладывать в расчетные производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от изменения стоимости биржевых товаров. Предлагается также снизить минимальную долю ликвидных активов в открытых ПИФ с 5 до 3%. Это позволит управляющим компаниям открытых ПИФ, у которых наблюдается небольшой отток клиентов, перенаправить высвобожденные ресурсы на инвестиционные цели, уточнили в ЦБ.

Кроме того, активы закрытых ПИФ для неквалифицированных инвесторов разрешается инвестировать в нежилые здания и помещения сразу после введения их в эксплуатацию при условии, что они сданы в аренду по среднесрочным договорам на рыночных условиях. Документ также снижает сумму входа в закрытые ПИФ для неквалифицированных инвесторов с 300 тыс. до 100 тыс. рублей.

"При этом устанавливается запрет на инвестирование средств ПИФ, в том числе предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в цифровые валюты и финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют. Ранее Банк России рекомендовал не инвестировать в такие активы. Инициативы Банка России позволят не только повысить инвестиционный потенциал ПИФ, но и усилят защиту прав инвесторов", - подчеркнули в пресс-службе.

Предложения и замечания по проекту указания принимаются до 27 декабря 2021 года.