Работы по ремонту ВПП аэропорта в Тиличиках на Камчатке начнутся в 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. Реализация проекта по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта в селе Тиличики на севере Камчатки начнется в 2022 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Аэропорт Тиличики уже имеет выделенное финансирование на проектно-сметную документацию. 2022 год - проектирование, после этого - строительство. Строительство с искусственным покрытием ВПП, которая позволит и всепогодность обеспечить, и превратить Тиличики в "аэропорт подскока" к Анадырю, поскольку географическое положение очень выгодное", - сказал Солодов после совещания с участием вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Ранее Солодов сообщал, что капитальный ремонт ВПП Тиличики необходимо провести для осуществления бесперебойного транспортного обеспечения отдаленных территорий региона. Тиличики - это самый северный хаб, откуда осуществляется доставка пассажиров и груза вертолетным транспортом в населенные пункты Карагинского, Олюторского и Пенжинского муниципальных районов.

Сейчас взлетно-посадочная полоса в аэропорту Тиличики находится в ненормативном состоянии после землетрясений, которые произошли в 2012 году. Происходит регулярное размокание полосы, она имеет наклон, из-за этого часто возникают перебои с перелетами.

По данным пресс-службы регионального правительства, ВПП аэропорта Тиличики способна принимать самолеты типа Ан-26, Ан-38, Як-40 и классом ниже, а также вертолеты Ми-8, Ка-27 (Ка-32) и классом ниже.