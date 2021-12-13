Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации "Северного потока - 2"

"С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая", - сказал Песков, комментируя заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2" в свете того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики.

Представитель Кремля призвал не опережать события. "Там работа продолжается, не будем забегать вперед", - сказал он.

В воскресенье Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект пока "не соответствует предписаниям" ЕС и "не может быть одобрен". Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

В согласованном коалицией в Германии договоре "Северный поток - 2" не упоминается, там лишь подчеркивается верховенство общеевропейских нормативов в вопросах энергетических проектов. Канцлер Олаф Шольц о судьбе газопровода высказывался до сих пор очень сдержанно. Он указывал на то, что ни одна страна не может нарушать границы другого государства, в противном случае "будут последствия". Бербок, будучи сопредседателем "зеленых", в последние годы постоянно требовала остановки проекта. Теперь она является главой МИД в правительстве Шольца. Основной внешнеполитический курс, как правило, определялся в ведомстве канцлера, а не в министерстве иностранных дел.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.