Песков: РФ надеется, что ничто не помешает исполнять обязательства по газовым контрактам

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что никакие факторы не помешают и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим газовым контрактам. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", - сказал он, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска прибегнуть к приостановке транзита газа, если из-за санкций Запада республика окажется в "чрезвычайном положении".

Ранее в интервью турецкой телерадиокомпании TRT Лукашенко заявил, в случае, если это произойдет, и другого способа ответить на санкции не будет, Минск воспользуется "и этой жесткой мерой", имея в виду перекрытие транзита газа.

До этого, 11 ноября, Лукашенко на совещании с правительством страны пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу Ямал - Европа. Президент России Владимир Путин тогда выразил надежду, что до перекрытия Белоруссией транзита российского газа не дойдет.