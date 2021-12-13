Группа компаний "Ключавто" приобретает 100% акций автодилера "Рольф"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Ключавто" приобретает 100% акций автодилера АО "Рольф", сделку профинансирует Альфа-банк. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года, говорится в сообщении кредитной организации.

"Альфа-банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом ГК "Ключавто" по приобретению 100% акций АО "Рольф". Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании", - отмечается в сообщении.

Сегодня стороны подписали юридически обязывающие документы.