Цена на сжиженные газы на бирже выросла за день на 16%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в понедельник выросла на 16% и превысила 30 тыс. рублей за тонну впервые с 26 ноября. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена СУГ выросла за день на 16%, до 30,49 тыс. рублей за тонну. При этом в предыдущий торговый день, 10 декабря, стоимость СУГ снижалась на 2,8%, до 26,25 тыс. рублей за тонну, а в период с 7 декабря по 10 декабря этот вид топлива подешевел на 12%. Объем торгов сжиженными газами в понедельник вырос по сравнению с аналогичным показателем за 10 декабря в 1,7 раза, до 3,167 тыс. тонн.

Стоимость зимнего дизеля увеличилась на 0,7%, до 61,51 тыс. рублей за тонну. В то же время межсезонный дизель подешевел на 1,1%, до 49,62 тыс. рублей за тонну, а летний дизель - на 0,1%, до 48,96 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 0,2%, до 48,04 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,4%, до 49,37 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 0,6%, до 24,77 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) - на 0,6%, до 58,47 тыс. рублей за тонну.