Титов намерен представить Путину в 2022 году анализ эффективности институтов развития

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен в своем ежегодном докладе президенту России Владимиру Путину представить анализ эффективности институтов развития в регионах. Об этом он сообщил в понедельник в ходе рабочего совещания с региональными общественными уполномоченными, которое проходит в Ташкенте.

"В ежегодном докладе должно быть несколько спецдокладов по самым актуальным темам. Наверное, надо сделать спецдоклад по денежно-кредитной политике, ситуации с доступом бизнеса к финансированию. И в этом смысле проанализировать всю структуру, всю систему институтов развития, показать, какие работают эффективно, а какие излишни", - сказал Титов.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин инициировал реформу институтов развития, по которой часть из них вошла в состав ВЭБ.РФ.

"Эта реформа касалась федеральных институтов развития, а в регионах множество институтов как были, так и остались. Мы как раз региональную сеть должны анализировать", - пояснил Титов.