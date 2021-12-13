В ВТБ считают, что три четверти вкладов в РФ будет открываться дистанционно в 2022 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Около 75% вкладов в России будут открываться дистанционно в следующем году, считают аналитики ВТБ. На конец этого года доля открываемых вкладов в цифровых каналах составит около 70%, говорится в сообщении банка.

"По оценке аналитиков ВТБ, уровень цифровизации сбережений в 2022 году на российском рынке достигнет 75%. Этому будут способствовать развитие инструментов повседневного онлайн-банкинга и технологий удаленной идентификации", - отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам банка, по итогам 2021 года в России дистанционно будет открываться около 70% вкладов и других сберегательных продуктов. По мнению аналитиков, одним из импульсов этой тенденции могут стать технологии удаленной идентификации, позволяющие сформировать полностью дистанционное банковское обслуживание. На первый план в этом процессе выйдет информационная безопасность клиента и его защищенность перед кибермошенниками, указывают в банке.

"Резкое увеличение доли онлайн-сбережений фиксировалось в экстремальных условиях начала пандемии и локдауна. Сейчас процесс цифровизации сберегательных продуктов протекает более плавно, при этом он утратил зависимость от внешних факторов и не прекращается даже при смягчении ограничений. Главным драйвером становится модернизация и оптимизация для пользователей банковских онлайн-сервисов", - считает начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин, чьи слова приводятся в сообщении банка.