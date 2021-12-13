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Решетников не исключил, что рост ВВП России по итогам 2021 года может превысить 4,2%

По словам главы МЭР, рост в 4,6% за 10 месяцев позволяет ожидать "чуть лучших оценок"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2021 года может оказаться выше действующего прогнозного показателя Минэкономразвития в 4,2%, сообщил глава МЭР Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"В целом, говорим о том, что за 10 месяцев у нас был рост 4,6%. По нашим оценкам, это позволяет даже чуть лучше наших оценок сейчас ожидать, чем те, что мы делали в августе - сентябре по итогам года", - сказал Решетников.

18 октября Решетников сообщал, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 4,2%, в 2022 году - на 3%. В дальнейшем динамика будет зависеть от эффективности инвестиционной политики.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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