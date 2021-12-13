Wizz Air Abu Dhabi с февраля начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Краснодар

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Национальная низкобюджетная авиакомпания ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi с 7 февраля начнет осуществлять рейсы из Абу-Даби в Краснодар, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

"Аэропорт Краснодар сообщает о начале полетов национальной низкобюджетной авиакомпании ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi из Абу-Даби в Краснодар. Рейсы в кубанскую столицу будут выполняться с 7 февраля 2022 года два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Все рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A321 neo, рассчитанных на 239 мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил генеральный директор ООО "Аэродинамика" (управляющая компания аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы) Алексей Старостин, маршрут будет пользоваться популярностью не только среди жителей Краснодарского края, но и близлежащих городов за счет удобного месторасположения аэропорта Краснодара. Кроме того, по его словам, через Абу-Даби пассажиры смогут летать и в другие страны, например, Бахрейн, Оман и другие. "В то же время Краснодарский край может стать излюбленным местом для туристов из ОАЭ благодаря уникальной природе, комфортному климату, гастрономическому туризму, водно-лечебной инфраструктуре, различным спортивным и оздоровительным мероприятиям", - приводит пресс-служба его слова.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. Находится под управлением компании "Аэродинамика", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи. По состоянию на начало декабря аэропорт Краснодара с начала года обслужил более 4,67 млн человек, что является максимальным показателем пассажиропотока с момента открытия авиаузла.