Безработица в Подмосковье сократилась более чем в 2,5 раза за полгода

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число безработных граждан, проживающих в Московской области, за последние полгода сократилось в 2,5 раза, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства социального развития региона.

"Количество безработных граждан в Подмосковье за последние полгода сократилось свыше чем в 2,5 раза: с 70 тыс. до 27,5 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что в Подмосковье запустили новую комплексную услугу "Ищу работу". Она позволяет быстро подобрать работу и адаптироваться на рынке труда.

"В Подмосковье все больше услуг объединяются в комплексы по жизненным ситуациям и становятся максимально доступными и комфортными для жителей. Например, услуга "Ищу работу" включает в себя только одно электронное заявление сразу на восемь услуг, среди них онлайн-тестирование и переобучение на новую профессию, помощь в открытии своего дела, психологическая поддержка. Все организовано в новом и доступном формате", - добавила Каклюгина.