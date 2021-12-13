Заседание СЕФИК с участием Решетникова пройдет в Париже 21 декабря

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Заседание российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) пройдет в Париже 21 декабря. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе посольства РФ во Франции.

"СЕФИК пройдет 21 декабря в гибридном формате. Для участия в заседании в Париже прибудет министр экономического развития РФ Максим Решетников", - заявил представитель пресс-службы.

Мероприятие будет организовано в Министерстве экономики, финансов и восстановления Франции в деловом квартале Берси на юго-востоке Парижа.

СЕФИК является основной рабочей структурой российско-французской Комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств, в рамках него работает 11 отраслевых групп. Заседания совета проводятся на регулярной основе поочередно в России и во Франции, первое состоялось в 1992 году. Из-за пандемии коронавируса, заседание в декабре 2020 года проводилось в формате видеоконференции.