Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8%, к концу 2022 года она вернется в рамки таргета в 4%, заявил в интервью ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Он отметил, что Центральный банк абсолютно адекватно реагирует на ситуацию с инфляцией в России, чтобы она вернулась к таргету.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2021 года ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре.

"Инфляция у нас выше наших плановых значений, и в текущем году, по оценкам, инфляция будет около 8% - сказал Силуанов. - В рамках мер по реагированию и реализации мер денежно-кредитной политики мы видим, что Центральный банк абсолютно адекватно реагирует на нынешнюю ситуацию с тем, чтобы инфляция у нас вошла в наши плановые, таргетные уровни, речь идет о 4%. И мы рассчитываем, что к концу следующего года именно так и произойдет", - добавил министр.

Нынешний всплеск инфляции в России, по словам Силуанова, вызван преимущественно глобальными трендами. "Поэтому то, что мы наблюдаем сегодня - это следствие как привнесенной инфляции, потому что денег странами с резервными валютами напечатано много, цены на ключевые товары, в том числе сырьевые и товары переработки возросли в мире, соответственно, мы находимся в глобальной экономике, цены в Российской Федерации также тенденцию имеют к росту", - сказал он.

Меры правительства

Министр отметил, что власти реагируют на сложившуюся ситуацию бюджетными мерами и мерами ДКП.

"Мы видим эти показатели и, соответственно, бюджетными мерами и мерами денежно-кредитной политики начинаем реагировать на это. Какие это меры? В первую очередь со следующего года мы выходим на бюджетное правило, и бюджет у нас будет сбалансирован с учетом тех доходов, которые мы будем получать на следующий год и предстоящую трехлетку", - сказал Силуанов.

Бюджет уже не будет источником дополнительных ресурсов, которые будут влиять на инфляцию, инфляционные ожидания, отметил министр.

Силуанов напомнил, что правительство приняло целый ряд мер, касающийся стабилизации цен. "Речь идет и о введении экспортных пошлин, речь идет о договоренности с нашими товаропроизводителями. Но понятно, что мы не можем повлиять на глобальные тренды при расчете этого показателя, и глобальные тренды у нас были за последнее время именно на повышение инфляции", - сказал глава Минфина.