Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2021 году достигнет 4,3-4,5%

"Этот год для России очень неплохой с точки зрения экономического роста - более 4%, 4,3-4,5% мы ожидаем роста экономики в текущем году. Следующий год, по нашим планам, рост продолжится, темпы увеличения составят около 3%. Мы надеемся, что также будет спрос и на трудовые ресурсы, у нас самая низкая безработица в последнее время, все это будет пополнять нашу казну, и все это будет давать ресурсы для решения тех задач, которые правительство Российской Федерации поставило", - сказал Силуанов.

В середине октября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что ВВП РФ по итогам текущего года вырастет на 4,2%, в 2022 году - на 3%.