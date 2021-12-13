Силуанов: заявления стран о распечатывании резервов нефти не несут рисков для бюджета РФ

Белый дом 23 ноября сообщил о решении президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как отмечали в Вашингтоне, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии. Американские власти заявили, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ не видит рисков для российского бюджета из-за заявлений ряда стран о распечатывании своих нефтяных резервов, заявил в интервью ТАСС глава министерства Антон Силуанов. Он отметил, что основным инструментом регулирования спроса, предложения и цен на рынке нефти остаются договоренности ОПЕК+.

"Если говорить о текущей ситуации, то мы здесь не видим каких-либо рисков, поскольку мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы, в том числе на нефть. И некоторые страны распечатывают свои резервы. Тем не менее страны - члены ОПЕК договорились об ограничении увеличения добычи - и это основной инструмент регулирования спроса и предложения и, соответственно, и цен на нефтяном рынке", - сказал Силуанов.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе у России есть еще минимум 10 лет на создание необходимых запасов бюджета для подготовки к возможному снижению доходов от экспорта углеводородов из-за "зеленой" повестки.

"Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы нашим компаниям подготовиться к диверсификации своих направлений деятельности - с одной стороны, а у бюджета есть все необходимые возможности создать необходимые запасы, чтобы подготовиться к возможному снижению цен и доходов от экспорта наших углеводородов", - сказал Силуанов.

В краткосрочной перспективе рисков нет

Глава Минфина напомнил, что Россия увеличивает Фонд национального благосостояния, а также повышает планку инвестирования средств ФНБ с 7 до 10% ВВП.

"Мы соблюдаем бюджетное правило, где бюджет балансируется с дефицитом 0,5% на первичном уровне при цене на нефть в следующем году чуть больше $44 за баррель. Это нас страхует от различного рода изменений ценовой конъюнктуры на энергетическом рынке", - сказал он.

"Поэтому на краткосрочной перспективе я каких-то рисков не вижу. На более долгосрочной перспективе нам всем нужно учитывать те тренды, которые сегодня есть в мире. И у нас есть вполне достаточно времени для подготовки к такого рода изменениям", - добавил Силуанов.

Долгосрочный тренд

По словам министра, пока "зеленая" энергетика не может заменить традиционную.

"Что касается более долгосрочного тренда, то с учетом "зеленой" повестки, снижения спроса на углеводороды и углеродной тематики мы видим, что в ближайшие годы возможно в некоторых отраслях снижение спроса на нефть, уголь и так далее. Это не означает, что цены будут серьезно меняться. Речь должна идти о том, что если мы заменяем одни источники энергии на другие, то с учетом отказа от углеводородных источников энергии на "зеленые", мы должны делать синхронно. Пока мы не видим такой синхронности, пока "зеленая" энергетика еще не может заменить энергетику, которая сложилась в последние годы", - сказал Силуанов.