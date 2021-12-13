В Белоруссии заявили, что предоставляют Литве беспрецедентный объем информации по БелАЭС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по АЭС. Об этом заявила журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская в понедельник.

"Тот объем технической информации, который мы стараемся предоставить нашим литовским коллегам, является просто беспрецедентным. Ни одной другой стране мы не предоставляем такой объем информации, как мы даем литовским коллегам", - отметила Луговская, слова которой приводит агентство БелТА.

По ее словам, Минск два года назад подписала соглашение, в рамках которого обеспечивается обмен информацией с литовской стороной. "Мы находимся в очень тесном контакте с нашими коллегами из регулирующих органов. Мы всегда открыты, вся информация предоставляется в полном объеме", - сказала специалист.

Она также отметила, что рекомендации завершившей в понедельник работу в республике пост-миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) белорусская сторона выполнит в полном объеме. "Для нас это было огромным подспорьем с учетом того, что страна перешла на новую стадию - обеспечения ядерной и радиационной безопасности на этапе промышленной эксплуатации БелАЭС. Все рекомендации пост-миссии будут выполняться в полном объеме", - сказала Луговская.

По ее словам, в ходе визита экспертов белорусская сторона отчиталась о реализации рекомендаций МАГАТЭ, данных еще в 2016 году. "В 2016 году было определено 25 рекомендаций и 20 предложений для формирования регулирующей инфраструктуры. Мы отчитались, что выполнили большинство из них, - отметила Луговская. - Теперь наша задача - завершить выполнение прежних рекомендаций и сформировать новые направления работы, которые позволят нам выполнять все наши функции в полном объеме уже на этапе эксплуатации БелАЭС".

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 10 июня текущего года первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию. В Минэнерго заявляли, что загрузка ядерного топлива в активную зону реактора второго блока будет выполнена до конца этого года, а его включение в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на 2022 год. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.