Власти Якутии рассматривают СПГ для газификации поселений, удаленных от газопровода

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии рассматривают возможность газификации с использованием сжиженного природного газа (СПГ) поселений, удаленных от газопровода. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности и геологии.

"Рассматривается возможность газификации удаленных от газопровода поселений через сжиженный природный газ. У нас есть проекты и инвесторы, заинтересованные в их реализации", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.

В министерстве уточнили, что на стадии проработки находятся два проекта крупнейших газовых предприятий республики - "Сахатранснефтегаз" и ЯТЭК. Предполагается, что они поднимут объемы производства СПГ до свыше 50 тыс. тонн, и сжиженный природный газ может стать альтернативным способом газификации в регионе.

"Так, в 2023 году планируется запуск первой очереди производства СПГ компанией "Сахатранснефтегаз" с мощностью 12,5 тыс. тонн. Ввод второй очереди позволит увеличить объемы СПГ до 25 тыс. тонн. Также отрабатываем с компанией ЯТЭК, они сегодня изучают возможности, проводят консультации с экспертами, определяют возможность производства СПГ с мощностями около 10-20 тыс. тонн в поселке Кысыл-Сыр", - сказали ТАСС в министерстве.

Кроме того, в регионе ведется работа по социальной газификации, региональным оператором является "Сахатранснефтегаз". По программе в республике к более чем 230 участкам уже подведен газ, до конца года планируется подключить около 300 домовладений. На сегодня план-график догазификации Якутии включает около 5 тыс. домовладений.