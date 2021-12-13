Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

"Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект <…> о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", - отметил Володин.

Ранее Володин уже сообщал, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты, отметив, что такое решение стало результатом "диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".

"Президент [РФ] Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса", - добавил Володин.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Согласно документу до даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.