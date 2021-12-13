Предприятия Донбасса под управлением ЮГМК нацелены на госзаказы в России

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Продукция металлургических предприятия Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), находящихся под управлением компании "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК), должна соответствовать требованиям для государственных заказов в России. Об этом в понедельник заявил гендиректор ЮГМК Евгений Юрченко.

"Безусловно, это направление является для нас приоритетным, и рынок Российской Федерации - огромный рынок с очень большим потенциалом. Мы очень хотим быстро выйти на российский рынок. Самое главное, чтобы продукция соответствовала тем требованиям, которые выставляет Россия, в первую очередь по госзаказам", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По словам руководителя ЮГМК, освоение российского рынка является сейчас для компании приоритетным. Юрченко также отметил, что в данный момент спрос на продукцию предприятий ЮГМК существенно превышает возможности производства. "Запросов на нашу продукцию сейчас такое количество, что мы не выпустим такой объем стали и передела. Чисто физически не сможем это реализовать. Поэтому сосредотачиваемся обязательно на качестве продукции, и для нас очень важно, чтобы все шло без срывов, без нарушения технологического цикла", - рассказал он во время поездки на Енакиевский металлургический завод.

ЮГМК - управляющая компания российского бизнесмена Евгения Юрченко. Под ее управлением находятся семь крупнейших промышленных предприятиях Донбасса: Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление в ДНР, а также Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод - в ЛНР.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.