Абхазия экспортировала в Россию вдвое больше фейхоа и настолько же меньше мандаринов

СУХУМ, 13 декабря. /ТАСС/. Экспорт фейхоа из Абхазии в РФ в 2021 году увеличился почти вдвое, в то же время мандаринов вывезено вдвое меньше, чем в 2020 году. Об этом ТАСС рассказала начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния.

"По данным на 13 декабря, из Абхазии вывезена 1 851 тонна фейхоа, в прошлом году в такой же период было вывезено 990 тонн. На 225 тонн больше, чем в прошлом году, экспортировано в этом году и хурмы, а именно 1 025 тонн. А вот мандаринов в этом году экспортировано вдвое меньше - всего 10 782 тонн против прошлогодних 23 709 тонн ", - сказала Квициния.

По ее словам, 2021 год для мандаринов оказался неурожайным. В 2020 году из Абхазии в РФ вывезли порядка 60 тыс. тонн мандаринов. В 2021 году прогнозируется не более 30 тыс. тонн.