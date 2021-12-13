Хайнань вложит в расширение инфраструктуры порта Янпу около $1,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в проект расширения морского порта Янпу в южной китайской провинции Хайнань составит почти 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Расширение транспортного узла Янпу для нового западного сухопутно-морского пути - важный стратегический проект для инфраструктуры Хайнаня и самого порта, который должен стать крупным международным транспортным хабом. Проект предусматривает строительство четырех новых контейнерных причалов вместимостью до 200 тыс. тонн и одного причала с вместимостью до 150 тыс. тонн. Общая их протяженность по береговой линии составит 2 461 м. Объекты разместятся на площади 2,1 млн кв. м, а их пропускная способность, как ожидается, достигнет 5 млн TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера).

"Ожидается, что строительство может начаться в мае следующего года. После завершения Янпу станет одним из важнейших контейнерных портов в мире", - приводит ресурс слова директора Управления транспорта и океанических исследований Янпу Хуан Пэна.

Власти Хайнаня придают большое значение строительству инфраструктуры порта Янпу в целях наращивания через него как внутреннего, так и зарубежного грузооборота, что является важной частью проекта по созданию в провинции свободного торгового порта. Активно ведется работа, направленная на то, чтобы подготовить порт Янпу к соответствию требованиям, необходимым для обеспечения в будущем грузоперевозок на уровне порядка 10 млн TEU ежегодно.

Китайские власти намерены к 2035 году превратить портовый город Янпу на северо-западе острова Хайнань в ключевой пункт по распределению потока товаров из различных регионов КНР в Юго- Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Порт Янпу при этом будет играть важную роль в реализации плана по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора - проекта Госкомитета по делам развития и реформ КНР, направленного на ускорение и повышение эффективности региональных и глобальных торгово-экономических проектов, на предоставление передовых таможенно-логистических услуг.

Контейнерный грузооборот порта Янпу за январь-ноябрь достиг 1,2 млн TEU, что на 36,5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, а грузопоток вырос на 12,1% в годовом выражении - до 12,8 млн тонн. К настоящему времени у порта налажена отправка грузов по 38 маршрутам, которые связывают различные города Китая со странами Юго-Восточной Азии.