Saxo Bank ожидает цену нефти в районе $75 за баррель к Новому году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Цена нефти Brent будет держаться на уровне $75 за баррель до Нового года, при этом сохраняются небольшие риски ее снижения на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса и продажи нефти из стратегических резервов США. Такое мнение ТАСС высказал глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

Стоимость нефти марки Brent на открытии торгов в понедельник составила $75,37 за баррель, а к 16:40 мск опустилась до уровня $74,91 за баррель.

По словам Хансена, нефтяные котировки останутся на таком уровне до конца 2021 года. "Сохранятся текущие цены в районе $75 за баррель с небольшим риском снижения из-за продаж нефти из стратегических резервов США и беспокойств по поводу омикрон-штамма", - говорит он.

При этом на первую половину 2022 года Хансен прогнозирует цену Brent в диапазоне от $70 до $85 за баррель.

Эксперт также считает, что ОПЕК+ на встрече 4 января 2022 года примут решение о дальнейшем наращивании добычи, как и в декабре, несмотря на угрозы спросу со стороны штамма "омикрон" и продажи нефти из запасов США. "Мы также должны помнить, что некоторые производители испытывают трудности с наращиванием добычи. Поэтому даже если альянс решит нарастить добычу еще на 400 тыс. б/с, мы можем не увидеть реального роста добычи до этого уровня", - отмечает Хансен.

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти темпами на 400 тыс. б/с в месяц с августа, этот план является базовым. Его планировалось сохранить до весны 2022 года. Однако из-за высокой неопределенности министры ОПЕК+ в начале каждого месяца собираются на онлайн-конференции, чтобы подтвердить или пересмотреть его на предстоящий период.