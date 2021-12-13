ВЭБ.РФ профинансирует строительство дороги к производству холодильников в Татарстане

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ профинансирует строительство дороги к производству холодильного оборудования в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

"Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) профинансирует строительство автомобильной подъездной дороги к компании по производству холодильного оборудовании "Умные машины" в моногороде Нижнекамск Республики Татарстан. Сумма выделенных Фондом средств составит порядка 80 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. По итогам реализации инвестпроекта планируется создать 300 рабочих мест.

"Еще один проект нашего резидента "Умные машины" получит государственную поддержку от фонда, что позволит реализовать проект в указанные сроки и обеспечить Нижнекамск высокотехнологичным производством и новыми рабочими местами", - цитирует пресс-служба министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова.

Отмечается, что строительство автомобильной дороги за счет средств Фонда развития моногородов поспособствует развитию второй очереди промышленного парка "Нижнекамск". Общая стоимость строительства дороги составит 135 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба, летом 2021 года компания ООО "Умные машины" получила 240 млн рублей по линии Фонда МОНОГОРОДА.РФ на приобретение необходимого технологического оборудования. По итогам реализации инвестпроекта мощность предприятия составит 30 тыс. холодильников в год.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году. Он предлагает бизнесу льготные займы от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых - для крупных. Также софинансирует совместно с регионом объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Ранее правительство РФ сообщило о масштабной реформе институтов развития, в ходе которой планируется ликвидация восьми организаций, в том числе фонда моногородов. Ожидается, что полномочия фонда будут распределены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными министерствами.