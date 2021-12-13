Около 1,5 трлн рублей планируется направить на развитие регионов УФО до 2024 года

ТАСС, 13 декабря. Около 1,5 трлн рублей планируется направить на социально-экономическое развитие регионов Уральского федерального округа (УФО) до 2024 года. Об этом сообщил в понедельник в интервью телеканалу РБК вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий округ.

"В общем объеме до 2024 года должно быть потрачено на весь Уральский федеральный округ около 1,5 трлн рублей. Это серьезный мониторинг за кассовым исполнением, за своевременной контрактацией мероприятий, за доведением средств. В общем, это серьезная оперативная работа", - сказал он.

Борисов добавил, что в регионах округа отобраны от четырех до пяти приоритетных проектов социально-экономического развития, они направлены на рост благосостояния, сокращение безработицы, создание новых рабочих мест.

Борисов был назначен куратором УФО летом 2021 года.