Площади сельхозугодий фермерских хозяйств в России выросли вдвое

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи свидетельствуют об увеличении числа личных подсобных хозяйств в некоторых регионах РФ, а также о росте сельхозугодий на одно фермерское хозяйство в два раза. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в информационном центре сельскохозяйственной микропереписи - 2021.

"Во-первых, если ориентироваться на оперативные данные, то по некоторым регионам мы видим увеличение количества личных подсобных хозяйств. По отдельным регионам рост составляет порядка 10%. Во-вторых, мы видим динамичное развитие малых форм хозяйствования. Оперативные итоги показывают увеличение в два раза площади сельхозугодий на одно крестьянское (фермерское) хозяйство и ИП. В-третьих, мы видим, что часть сельхозорганизаций и фермерских хозяйств расширяется: их общее количество сокращается, но площадь используемых ими земель растет", - процитировали в центре заместителя руководителя Росстата Константина Лайкама.

По его мнению, наблюдаемое увеличение количества личных подсобных хозяйств и развитие малых форм хозяйствования важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и снижения рисков роста цен на продукты питания. "Больше половины всего объема произведенного, например, картофеля в стране - это личные подсобные хозяйства. Любые изменения в этом сегменте влияют на рынок чрезвычайно. Начали снижаться объемы производства картофеля и овощей - пошел рост цен", - пояснил Лайкам.

Замглавы Росстата отметил, что собранные данные позволят правительству РФ выработать соответствующие программы и решения. В частности, стимулировать рост объемов производства в сельхозорганизациях и у фермеров, а также организовать закупку продукции в личных подсобных хозяйствах.

Согласно данным Росстата, в 2020 году выращиванием сельскохозяйственной продукции в стране занимались более 20 млн человек, общий объем произведенной в стране сельхозпродукции составлял 6,5 трлн рублей, при этом около 1/3 сельхозпродукции было выращено в личных подсобных хозяйствах.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Фактически было охвачено 46% личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан при предусмотренной законодательством норме выборки не менее 30% объектов. Общий охват микропереписи составил, согласно предварительной оценке, 16,9 млн сельхозпроизводителей. Итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2021 года, опубликованы - до конца IV квартала 2022 года.