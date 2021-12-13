Комиссия Госсовета подготовит рекомендации о снижении аварийности на шахтах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Протокол, содержащий рекомендации с неотложными мерами по улучшению промышленной безопасности и охраны труда, снижению аварийности в угольной сфере, подготовят по итогам заседания комиссии Государственного совета по энергетике, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

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На мероприятии обсуждалось повышение уровня промышленной безопасности на угольных предприятиях России и совершенствование требований в этой сфере.

"По итогам заседания комиссии будет подготовлен протокол с рекомендациями федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, хозяйствующим субъектам о необходимости принятия неотложных мер, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников предприятий и организаций угольной промышленности", - говорится в сообщении.

Выступая на мероприятии, помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин отметил, что вопросы промышленной безопасности - важнейшая тема для всей угольной отрасли страны. Однако, по его словам, сложившаяся в этой области ситуация свидетельствует, что предпринятых мер недостаточно: подтверждением становятся аварии на угольных шахтах, уносящие человеческие жизни.

"Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий проинформировал участников заседания, что к числу наиболее распространенных аварий, сопровождающихся максимальным риском для жизни и здоровья горнорабочих и наносящих отрасли наибольший материальный ущерб, относятся взрывы метана и угольной пыли, подземные пожары, - сообщили в Кремле. - В целях недопущения повторения аварийных ситуаций разработаны и совершенствуются нормативные правовые основы производства горных подземных работ, ужесточен надзор в области промышленной безопасности на предприятиях угольной отрасли".

В заседании приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак, председатель комиссии, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министр энергетики Николай Шульгинов, врио главы МЧС Александр Чуприян, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин, представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций.