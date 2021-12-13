Тамбовские предприятия при поддержке ФРП реализовали проекты на 800 млн рублей

ТАМБОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Предприятия Тамбовской области благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), размер которой составил около 800 млн рублей, реализовали в 2021 году три проекта. Об этом ТАСС сообщил и.о. замначальника управления по развитию промышленности и торговли региона Руслан Выжанов.

"Фондом профинансировано три тамбовских проекта на сумму около 800 млн рублей, средства направлены на новое оборудование и комплектующие. Это позволило увеличить выпуск экспортоориентированной продукции и модернизировать производственные линии на двух предприятиях региона", - сообщил Выжанов.

Так, за счет средств займа на крупнейшем в регионе заводе "Пигмент" реализовали два проекта: увеличили мощности по производству добавок в бетоны с объемом инвестиций 202 млн рублей, из которых размер займа составил 162 млн рублей, а также увеличили производство смол, поддержка фонда составила 134 млн рублей. Еще 489,2 млн рублей получило АО "Корпорация "Росхимзащита" на производство защитных костюмов для врачей-инфекционистов.

В 2021 году тамбовская компания "Геотехнологии", являющаяся резидентом ТОР "Котовск", подала заявку в ФРП на реализацию проекта по производству химических продуктов мощностью 16 тыс. т в год. Предприятие рассчитывает получить займ в размере 50 млн рублей.

Ранее врио главы Тамбовской области Максим Егоров сообщил о намерении создать региональный фонд развития промышленности и участвовать в конкурсе Минпромторга России для его поддержки из федерального бюджета. По словам Егорова, в бюджете 2022 года на капитализацию регионального фонда предусмотрено 50 млн рублей.