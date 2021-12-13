Налоговые льготы для поддержки бизнеса задействуют на Ставрополье после введения QR-кодов

СТАВРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены поддержать предпринимателей, чей оборот снизился после введения в регионе QR-кодов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест. Глава региона поручил проработать льготный механизм при расчете налога на офисную недвижимость, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Поступают обращения от представителей бизнеса, чей деловой оборот снизился из-за невозможности обслуживать клиентов без QR-кодов. Хотя это явление временное, считаю необходимым поддержать добросовестных предпринимателей и задействовать для них механизм льгот при расчете налога на офисную недвижимость за 2021 год. Поручаю проработать этот вопрос профильным министерствам совместно с налоговыми органами", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В краевом правительстве отмечают, что на фоне обязательного требования QR-кодов темпы вакцинации на Ставрополье выросли. Однако еще не все жители края прошли соответствующие процедуры, поэтому из-за снизившейся посещаемости уменьшился и оборот некоторых компаний.

В декабре 2021 года на Ставрополье постановлением губернатора края ввели систему пропуска по QR-кодам о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании в музеях, театрах, спорткомплексах, многофункциональных центрах, кафе, ресторанах и так далее. Посетить общественные места также можно по отрицательному результату ПЦР-исследования.

По данным краевого оперативного штаба, общее число привитых первым компонентом вакцины против коронавируса в регионе достигло 1 122 562 человек. Полностью завершили вакцинацию 930 468 человек. С начала пандемии после перенесенного коронавируса в регионе выздоровели 90 182. В общей сложности на Ставрополье проживают более 2,7 млн человек.