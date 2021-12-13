Nord Stream 2AG отказался комментировать заявление о несоответствии газопровода нормам ЕС

Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2" в связи с тем, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики.

В компании ТАСС ответили, что "Nord Stream 2 AG, как разработчик коммерческого инвестиционного проекта, не может комментировать политические дебаты".

Сейчас сертификация остановлена, так как оператору со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет. При этом в Nord Stream 2 AG ТАСС сообщали, что компания находится в процессе учреждения "дочки" в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.

"Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям", - сказали ТАСС в компании в понедельник. Там напомнили, что не комментируют детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.